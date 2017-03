Tankstellen verschärfen Jugendkontrollen

Die Tankstellen wollen beim Verkauf von Alkohol und Zigaretten künftig noch strenger bei der Alterskontrolle sein. Dabei helfen soll eine neue Form der Alterskontrollscheibe, die mit dem Land und der Stadt Graz entwickelt worden ist.

Die Alterskontrollscheibe soll den Mitarbeitern von Tankstellen helfen, schnell und einfach das Alter von Jugendlichen bestimmen zu können. Befragungen im Zuge von Testkäufen haben nämlich gezeigt, dass in vielen Fällen zwar die Ausweise an den Kassen kontrolliert werden, sich im Verkaufsstress aber manchmal Fehler bei der Altersberechnung einschleichen - mehr dazu in Testkäufer decken Jugendschutzschwächen auf (8.2.2017).

Schreiben an Tankstellen folgt

So ist es bei Testkäufen durch das Land Steiermark immer wieder passiert, dass unerlaubt Alkohol und Zigaretten an Jugendliche ausgegeben wurden. Die Vertreter der steirischen Tankstellen und des Energiehandels in der Wirtschaftskammer haben das zum Anlass genommen, sich verstärkt dem Thema Jugendschutz zu widmen.

Lunghammer

Schon in den kommenden Tagen soll die Alterkontrollscheibe, die von Vertretern der Wirtschaftskammer gemeinsam mit dem Land und der Stadt Graz ausgearbeitet worden ist, an sämtliche Tankstellen in der Steiermark geschickt werden - dazu soll es weiteres Info-Material und ein persönliches Schreiben geben.

Allerdings betonen die Vertreter der Wirtschaftskammer, dass Jugendschutz von allen Teilen der Gesellschaft getragen werden müsse, allen voran von den Eltern. Denn nicht selten komme es vor, dass Jugendliche ihre volljährigen Freunde zum Alkohol-Einkauf schicken, sagt Tankstellen-Obmann Harald Pfleger.

