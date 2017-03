Rätsel über 15 verschwundene Katzen nahe Graz

In Fernitz südlich von Graz treibt offenbar seit Monaten ein Katzenhasser sein Unwesen. 15 Tiere sind bisher verschwunden. Teils wurden schon Anzeige wegen Tierquälerei erstattet und auch der Tierschutz ist aktiv.

15 Katzen seien bisher von heute auf morgen verschwunden - spurlos, wie die Katzenbesitzer sagen. Sie fürchten, dass jemand in der Gemeinde Fernitz-Mellach die Tiere gezielt beseitigen will.

Katzen in Lebendfallen vermutet

Eine Vermutung ist, dass die Tiere in Lebendfallen gefangen wurden, die rund um den Mühlgang immer wieder aufgestellt werden, eigentlich um Nutrias einzufangen, sagt David Weinzettl vom Aktiven Tierschutz: „Weil die reissen nämlich in der Umgebung angeblich die ganzen Junghühner, die ganzen Babykatzen beziehungsweise Enten.“

ORF

Weinzettl glaubt, dass auch Katzen Opfer solcher Fallen werden und danach entweder nicht mehr freigelassen werden oder in den Fallen verenden, weil sie zu spät entdeckt worden sind, „vor allem wenn es eiskalt ist, wie es jetzt im Winter war.“

Katzenbesitzer beunruhigt

Die aktuelle Situation in der Gemeinde, wenige Kilometer südlich von Graz, trübt jedenfalls die Stimmung unter den Katzenbesitzern. Man lebe ständig in Angst um sein Tier, sagt eine Betroffene, die anonym bleiben will. Sie glaubt, dass auch ihre Katze Opfer einer Lebendfalle wurde: „Sie wurde als letztes gesichtet in der Nähe, wo immer wieder Lebendfallen sind, Mir ist das mitgeteilt worden und am nächsten Tag ist die Katze nicht mehr nach Hause gekommen und war spurlos verschwunden.“

ORF

Ähnlich ist es erst vor vier Wochen einer weiteren Gemeindebürgerin ergangen. Auch sie war auf der Suche nach ihrer Katze auf Lebendfallen gestoßen: „Da hat es geheißen, die sind genehmigt von der Jägerschaft.“

„Schwarze Schafe unter Jägern“

Es gibt aber auch Vermutungen, dass die Katzen erschossen worden sind, wie die Betroffene bestätigt: „Es sind nicht alle Jäger beteiligt, aber leider gibt es in der Gemeinde ein paar schwarze Schafe, was bekannt ist, aber leider wird nichts unternommen dagegen.“ So werde teils auch in der Schonzeit geschossen, sagt die Frau, „oft eine Viertelstunde durchgehend“. Bestätigt sind die Vorwürfe der Anrainer laut Weinzettl aber nicht: „Es gibt keine Beweise, dass Katzen erschossen worden sind.“

ORF

Tierschutz hat Anzeige erstattet

Einige Anzeigen wurden bereits erstattet und auch der Aktive Tierschutz droht mit rechtlichen Schritten: „Offenbar gibt es hier draussen einen Katzenhasser, aber da werden wir vom Aktiven Tierschutz alles daran setzen, dass wir den erwischen. Und wenn da etwas passiert ist mit dem Katzen, dass die in der Falle waren, werden wir Strafanzeige stellen, wegen Tierquälerei“, sagt Weinzettl, der mögliche Zeugen dazu aufruft, sich bei der Polizei zu melden.

Der Bürgermeister von Fernitz-Mellach, Karl Ziegler, dagegen sagt, es sei ihm kein Fall von verschwundenen Katzen bekannt und er könne ausschließen, dass seine Jägerschaft etwas damit zu tun habe. Ziegler sei aber bereit, die Betroffenen zu einem runden Tisch einzuladen.

