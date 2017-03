Tausende Euro Schaden bei Einbrüchen in Liezen

Bei zwei Einbrüchen im Bezirk Liezen ist im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstag ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Unbekannte Täter waren in ein Firmengebäude sowie eine Herberge eingedrungen.

In den Beherbergungsbetrieb in Pruggern war erst in der Nacht auf Samstag eingebrochen worden. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Bargeld und Zulassungsscheine gestohlen

Auch bei einem weiteren Einbruch in ein Liezener Firmengebäude verursachten Unbekannte einen Schaden von tausenden Euro: Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh zwängten die Täter ein Bürofenster auf. Aus einem aufgebrochenen Metallspind stahlen sie dann Bargeld sowie etwa 400 Stück Blanko-Zulassungsscheine.

Schmuck und Münzen in Graz erbeutet

Außerhalb von Liezen schlugen weitere Täter am Freitag auch im Grazer Bezirk Liebenau zu. In einem Einfamilienhaus erbeuteten sie Schmuck und Goldmünzen. In das Haus waren die Täter zwischen 8.00 Uhr und 19.45 Uhr über eine Terrassentür gelangt, die sie zuvor aufgebrochen hatten. Der dabei entstandene Gesamtschaden war zuletzt noch unbekannt.