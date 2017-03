Einfamilienhaus in Brand geraten

In Oberfahrenbach im Bezirk Leibnitz ist Samstagnacht Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Wagna eingeliefert.

Der Brand war gegen 23.20 Uhr in der Garage des Einfamilienhauses ausgebrochen. Anschließend breitete sich das Feuer durch die Holzfassade bis in das Dachgeschoss aus. Rund 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit neun Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Erheblicher Sachschaden entstanden

Zwei Bewohner des Hauses - 64 und 71 Jahre alt - wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das LKH Wagna eingeliefert und stationär aufgenommen. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Brandursache stand zuletzt noch nicht fest.