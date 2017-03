Bodycams: Steirische Polizei zieht positive Bilanz

Ein Jahr lang haben Polizisten in der Steiermark, Wien und Salzburg Bodycams getestet und damit Einsätze mitgefilmt. Die steirische Polizei zieht nun eine positive Bilanz: 70 Einsätze wurden gefilmt - oft mit entschärfender Wirkung.

Die Bodycams sind klein, werden am Oberkörper der Polizisten befestigt und dienen quasi als zusätzliche Augen in Situationen mit Konfliktpotenzial. In Graz waren vier Mini-Kameras ein Jahr lang im Testbetrieb, je zwei bei den Polizeiinspektionen Andritz und Hauptbahnhof.

Polizeisprecher Jürgen Haas zieht zufrieden Bilanz: „Für die steirische Polizei stellt sich der Einsatz der Bodycam sehr positiv dar. Der Nutzen der Bodycam liegt eindeutig in der Beweisaufnahme, aber auch in der Prävention.“

Verpflichtende Ankündigung der Aufnahmen

Geheimes Mitfilmen ist dabei streng untersagt - die Aufnahmen müssen laut Haas stets angekündigt werden. Die Körperkameras hätten sich vor allem in kniffligen Situationen bewährt - etwa, wenn man mit Randalierenden zu tun hatte.

APA/Helmut Fohringer

Haas betont: „Bei einem etwaigen aggressiven Gegenüber kann man oft beobachten, dass das Verhalten sich teilweise einstellt oder sogar normalisiert. Das bringt den Nutzen, dass der Betroffene keine weiteren strafbaren Handlungen setzt und trägt auch zu einem großen Teil für die Sicherheit der Kollegen bei.“

Bisher 70 Einsätze gefilmt

70 Einsätze sind laut Polizei bisher in der Steiermark mitgefilmt worden. Die Kameras zeichnen hierbei übrigens nicht nur das Verhalten beteiligter Personen auf, sondern auch wie die Beamten agieren: „Das ist für die Beweisaufnahme sehr wichtig; wenn jetzt zum Beispiel auch Behauptungen des Gegenübers kommen, dass er von der Polizei misshandelt wurde“, verdeutlicht der Experte.

Die Aufnahmen werden anschließend für sechs Monate gespeichert. Sie sind vor Gericht als Beweismittel zulässig und können von der Staatsanwaltschaft angefordert werden. Wenn eine der gefilmten Personen Anzeige erstattet, kann die Behörde laut Polizei ebenso tätig werden. Das Innenministerium will nun die Erfahrungen mit Bodycams auswerten. Im April wird entschieden, ob die Mini-Kameras in Österreich flächendeckend zum Einsatz kommen.

Link: