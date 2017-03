Lkw verlor 200 Kisten Bier auf Bundesstraße

Ein mit Bierkisten voll beladener Lkw hat Montagfrüh den Großteil seiner Ladung verloren. Verletzt wurde niemand. Die Oberaich-Bundesstraße im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag musste aber mehr als zwei Stunden gesperrt werden.

Zu dem Malheur kam es gegen sieben Uhr Früh auf der Oberaich-Straße. Der mit rund 400 Kisten vollbeladene Lkw war unterwegs von Oberaich in Richtung Bruck an der Mur, um das Bier an eine Großhandelskette zu liefern.

Hälfte der Ladung auf Straße gekippt

In einer leichten Kurve, zwischen der Auf- und der Abfahrt der Semmeringschnellstraße (S6), dürfte sich allerdings laut Polizei die Verriegelung der Bordwand gelöst haben. Daraufhin klappte die Bordwand auf und rund 200 Kisten Bier, also etwa die Hälfte der Ladung, kippten auf die Straße.

FF Oberaich

Laut Polizei war der 32 Jahre alte Lenker weder zu schnell unterwegs, noch war die Ladung schlecht gesichert. Vielmehr dürfte die Verriegelung des Lkw gebrochen sein. Der Schaden ist derzeit noch nicht abschätzbar.

Mit Bagger Bierkisten beseitigt

Die Bundesstraße musste während der Aufräumarbeiten mehr als zwei Stunden gesperrt bleiben.

FF Oberaich

Die Arbeiten selbst übernahm die Feuerwehr Oberaich gemeinsam mit der Gemeinde Bruck an der Mur. Die Bierkisten wurden zunächst mit einem Radlader aufgelesen und auf einen Klein-Lkw zum Abtransport aufgeladen. Danach wurde die Straße mit Reinungsmaschinen vom Bier befreit.