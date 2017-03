Leichte Entwarnung bei Borkenkäferplage

Leichte Entwarnung am Tag des Waldes können die Experten der Landwirtschaftskammer bei der Borkenkäferplage geben: Der strenge, frostige und schneereiche Winter dürfte deren Population reduziert haben.

Gibt man einen Borkenkäfer in das Gefrierfach und holt ihn wieder heraus, beginnt er auf der Hand wieder zu krabbeln, erklärt Josef Krogger, Borkenkäfer-Experte in der Landwirtschaftskammer: Käfer, die im Boden überwintern, sterben daher erst ab, wenn es eine Woche lang minus 25 Grad hat.

Weniger Probleme erwartet

Trotzdem waren Schnee und Frost heuer günstig, um die Käferpopulation, die im Vorjahr besonders stark war, wieder einzudämmen - mehr dazu in Steirischen Wäldern droht Borkenkäferplage (19.3.2016).

Der Frost schädigte zumindest die Borkenkäferlarven - in der nördlichen Obersteiermark kann man deshalb jetzt schon leichte Entwarnung geben, sagt Josef Krogger: „Im Bereich Ennstal hat es sehr hohe Niederschlagsmengen gegeben in Form von Schnee. Das heißt, wir erwarten in diesen Regionen im Frühjahr aufgrund der Bodenfeuchtigkeit weniger Probleme.“ Denn haben die Fichten - zugleich Leibspeise des Borkenkäfers - genug Feuchtigkeit, können sie Borkenkäferangriffe besser abwehren, erklärt der Experte.

Zu wenig Regen im Südosten

Noch keine Entwarnung gibt es für die Südoststeiermark - hier hat es den Winter über zu wenig geregnet. „In den eigentlich kritischen Regionen im Südosten können wir noch nicht abschätzen, wie sich das im Frühjahr auswirken wird. Aber es könnte in den nächsten drei bis vier Wochen noch Regen oder auch Kälteeinbrüche geben, und die würden die Borkenkäferentwicklung dramatisch schwächen.“

Ob es ein moderates Borkenkäferjahr wird oder nicht, könne demnach nur von Region zu Region beurteilt werden, sagt Krogger. Er rät aber, in allen Regionen sobald wie möglich mit der Aufarbeitung von altem Holz zu beginnen, denn Holz, das im Wald liegt, ist für Borkenkäfer ein gefundenes Fressen.

