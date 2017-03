Urlaubsbuchungen für Türkei gehen zurück

Das Außenministerium in Wien warnt vor einer möglichen Verschärfung der Lage in der Türkei. Eine offizielle Reisewarnung gibt es nicht. Die Zahl der Urlaubsbuchungen für die Türkei ist aber auch in der Steiermark drastisch gesunken.

Nach tagelanger Zurückhaltung hat sich die EU am Montag mit einer umso härteren Reaktion in den Streit zwischen der Türkei und mehreren europäischen Staaten eingeschaltet - mehr dazu in Brüssel stellt EU-Beitritt von Türkei in Frage. Das Außenministerium in Wien warnt: Im Hinblick auf die Volksabstimmung über eine Verfassungsänderung am 16.Apri, können Gewalt und Unruhen nicht ausgeschlossen werden. Zudem sei mit Ausgangssperren sowie verstärkten Personenkontrollen zu rechnen, heißt es auf der Homepage des Außenministeriums.

ORF

So gut wie keine Nachfrage

Zu Beginn der Urlaubssaison im vergangenen Jahr zählte die Türkei noch zu den beliebtesten Urlaubsländern der Steierinnen und Steirer. Nach dem Putschversuch im Juli 2016 ist es aber bereits zum ersten großen Einbruch bei Türkei Buchungen gekommen.

„Es schaut so aus, dass die Nachfrage für Türkeiurlaube zur Zeit nicht stattfindet“, so Andreas Triebl, Prokurist eines Reisebüros. „Der Rückgang lag im Vorjahr schon bei 60 bis 70 Prozent, was sich heuer nochmals wiederholt hat. Im moment gibt es keine Nachfrage.“

Auch Schnäppchen ziehen nicht

Und das, obwohl manche Reiseveranstalter heuer wahre Türkei-Schnäppchen mit bis bis zu 50 prozentiger Ermäßigung gegenüber dem Vorjahr anbieten. „Eine Woche Türkei kostet derzeit ab 250 Euro in einem Drei-Stern-Hotel. Aber auch das wird nicht gebucht“, so Triebl.

Rücktritt schwierig

Zu ungewiss ist für viele die weitere Entwicklung im Land am Bosporus. Manche haben allerdings schon vor Längerem ihren Türkeiurlaub gebucht. Ein Rücktritt von der Reise ist derzeit jedoch noch schwierig. „Eine Rücktrittsmöglichkeit gibt es nur, wenn es eine Reisewarnung gibt. Die gibt es derzeit nicht für die Türkei. Einzelne Veranstalter bieten aber Umbuchungsmöglichkeiten an“, so Triebl.

Griechenland best gebuchte Alternative

Der große Gewinner als Folge der Türkeikrise könnte Griechenland werden. Zahlreiche griechische Urlaubsorte sind laut Reiseveranstalter bereits bis in den Herbst hinein ausgebucht.