16-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

In 16-jähriger Bursch ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in Übelbach im Bezirk Graz-Umgebung schwer verletzt worden. Sein Daumen wurde in einer Maschine eingeklemmt. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Gegen 08:50 Uhr war der 16-Jährige in einem Holzverarbeitungsbetrieb mit dem Bohren von Holzleisten beschäftigt. Beim Einlegen einer Holzleiste geriet der Jugendliche mit seinem linken Daumen unter einen sogenannten Spanner. Der Daumen wurde eingeklemmt.

Kollege half

Der 16-Jährige betätigte selbstständig den Notschalter der Maschine, konnte jedoch seinen Daumen nicht befreien. Erst als ein Arbeitskollege die Maschine wieder einschaltete, löste sich der Spanner. Der Jugendliche wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Kinderchirurgie des Landeskrankenhauses Graz geflogen.