Auch Graz von Berliner Airport-Streik betroffen

Der Streik des Bodenpersonals an den Berliner Airports bringt auch am Dienstag Ausfälle von An- und Abflügen an österreichischen Flughäfen. Betroffen sind auch Flüge von und nach Graz.

Der größte österreichische Flughafen in Wien-Schwechat ist naturgemäß am stärksten betroffen. Von insgesamt 19 Verbindungen (10 Hin- und 9 Rückflüge) sind zwar erst 7 fix storniert.

Empfehlung: „Kontakt mit Airline aufnehmen“

Ein Airport-Sprecher rechnete aber damit, dass alle Flüge ausfallen. „Wir empfehlen allen Berlin-Reisenden Kontakt mit ihrer Airline aufzunehmen. Aktuelle Informationen finden sich auch auf der Homepage des Flughafen Wien“, sagte der Sprecher. Drei Airlines würden morgen normalerweise Wien mit Berlin-Tegel und -Schönefeld verbinden. Ab dem Zeitpunkt des Streikendes würde sich der Flugverkehr rasch wieder normalisieren, so die Einschätzung des Flughafen-Wien-Vertreters.

Stornos auch in Graz

Auch in Graz kommt es am Dienstag wie auch schon am Montag neuerlich zu Ausfällen. In Graz finden vier Flüge nicht statt. Zwei Abflüge und zwei Ankünfte sind für Dienstag storniert worden.

Streik den ganzen Dienstag

Die Streikleitung in Berlin hatte am Montag mitgeteilt, dass die Arbeitsniederlegungen auch am Dienstag ganztägig fortgesetzt werden. Die Arbeitgeber hätten „immer noch kein Entgegenkommen signalisiert“ und würden sich einer Lösung am Verhandlungstisch widersetzen, begründete die deutsche Gewerkschaft ver.di laut Nachrichtenagentur AFP die Verlängerung des Ausstands.

