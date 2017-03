Suchaktion nach vermisster 77-Jähriger in Lassing

In Lassing im Bezirk Liezen gilt eine 77 Jahre alte Frau als vermisst. Bereits am Montag wurde bis in die Nacht nach der Frau gesucht, Dienstagfrüh wurde die Suche fortgesetzt, bislang aber ohne Ergebnis.

Die Tochter der Vermissten gab gegenüber der Polizei an, dass die 77-Jährige Montagabend nicht nach Hause gekommen war. Daraufhin wurde eine Suchaktion gestartet.

Hubschrauber unterwegs

Die Suche im Raum Lassing im Bezirk Liezen dauerte bis halb drei Uhr in der Früh an, brachte allerdings kein Ergebnis. Dienstagfrüh, acht Uhr, wurde die Suche nach der Pensionistin laut Polizei daher fortgesetzt, gesucht wird auch von der Luft aus, per Hubschrauber.