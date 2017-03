Verbund verkauft Kraftwerk Mellach doch nicht

Der Verbund wird das Gas-Kombikraftwerk in Mellach doch nicht verkaufen und selbst weiterbetreiben. Laut Verbund habe es kein attraktives Kaufangebot gegeben. Künftig soll das Kraftwerk der Netzstabilisierung dienen.

Von der Stilllegung bis hin zum Verkauf hatte der Verbund Überlegungen angestellt, was mit dem Kraftwerk in Mellach passieren soll, wenn die Fernwärme künftig vom Murkraftwerk in Graz-Puntigam kommt - mehr dazu in Graz will bei Fernwärme unabhängig sein (27.1.2015).

Erwartungen nicht erfüllt

Nun ist auch der Verkaufsprozess gestoppt worden - mehr dazu in Mellach-Verkauf - an Meyer-Werft oder Pierer AG? (19.2.2016) sowie in Entscheidung über Mellach-Verkauf steht bevor (8.3.2017). Laut Verbund hätten die Angebote der potenziellen Käufer nicht den Erwartungen entsprochen, hieß es am Dienstag seitens des Stromkonzerns.

APA/Helge Sommer

Reserve-Kraftwerk für Engpässe

Das Gas-Kombikraftwerk im steirischen Mellach soll künftig zur Stromnetz-Stabilisierung beitragen. Der Verbund hofft diesbezüglich auf einen mehrjährigen Vertrag mit dem Strom-Regelzonenführer Austrian Power Grid (APG) für das Engpassmanagement. Die dafür nötige Gesetzesänderung wird derzeit im Zusammenhang mit dem Ökostrompaket diskutiert.

Die E-Control-Vorstand hatte kalorische Kraftwerke erst vorige Woche bei der Präsentation des Jahresberichts als unverzichtbar bezeichnet, nachdem heuer im Jänner - auf Grund der kalten Witterung - zwei Wochen lang die Stromversorgung nur noch mit Importen aufrechterhalten werden konnte. Die Stilllegung eines Kraftwerks sei für die Regulierungsbehörde derzeit daher kein Thema. Denn gerade in kalten Monaten würden Wasser- und Windkraftwerke zu wenig Energie liefern. Hier brauche es Reserven.