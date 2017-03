Hühner-Stallpflicht: Mehr als 140 Beanstandungen

Anfang des Jahres ist die Stallpflicht für Geflügel aufgrund der Vogelgrippe in Kraft getreten - doch nicht alle halten sich daran: Bei Kontrollen durch Amtstierärzte gab es bereits mehr als 140 Beanstandungen.

Meist sind es laut Landesveterinärdirektion nur wenige Hühner aus kleinen Haltungen, die im Freien beobachtet werden. Da von diesen rund 13.000 steirischen Hobbyhaltern viele nur einen Stall, aber keinen überdachten Wintergarten haben, würden sie die Tiere aus Mitleid ins Freie lassen.

Weitreichende Konsequenzen möglich

Bei mehr als 600 Kontrollen durch Amtstierärzte gab es bisher rund 140 Beanstandungen - in 14 Fällen wurde auch ein Strafverfahren eingeleitet. Trotz der verständlichen Ungeduld könne eine Missachtung der Stallpflicht aber weitreichende Konsequenzen haben.

„Einerseits, indem Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet werden müssen, wo Tiere und Bestände kontrolliert und untersucht werden müssen und Beschränkungen für das in Verkehr Bringen von Geflügel und Geflügelprodukten herrschen - und das führt dann zu einer Verlängerung der Stallpflicht für alle“, konkretisiert Landesveterinärdirektor Peter Wagner. Bei einer Missachtung der Stallpflicht drohen außerdem Geldstrafen bis zu 4.600 Euro.

Weniger Eier, weil Ostern bevor steht

Dass manche Konsumenten das Gefühl hätten, es gebe in Supermärkten derzeit weniger Eier, weil die Hühner weniger legen würden, könne Anton Koller, Geflügelexperte der Landwirtschaftskammer, übrigens nicht bestätigen.

ORF/Angela Ellersdorfer-Truntschnig

Der Grund sei das bevorstehende Osterfest - dafür würden viele Eier zum Färben gebraucht werden: „Die werden zur Seite gestellt, reifen ein bisschen - man lässt sie ungefähr zehn Tage stehen - dann sind sie bereit, dass sie gekocht und gefärbt werden, damit sie sich gut schälen lassen. Darum kann es auch einmal zu einem Engpass bei der Frischware kommen.“

Lichtblick dank steigender Temperaturen

Einen Lichtblick in Richtung Ende der Stallpflicht gebe es laut dem Geflügelexperten jetzt allerdings mit den steigenden Temperaturen: Bei über Null Grad würde das H5N8-Virus langsam verdrängt werden. Dazu müsse es aber auch in der Obersteiermark und in Osteuropa flächendeckend warm werden.

Links: