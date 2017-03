Strafzettel: Parkraumüberwacherin angefahren

Weil er einen Strafzettel bekommen hatte, ist am Dienstag in Graz ein Mann mit einer Parkraumüberwacherin in Streit geraten. Dabei soll er die Frau auch angefahren und verletzt haben.

Die 54-Jährige hatte dem 40-Jährigen gerade eine Strafzettel ausgestellt - das erregte seinen Unmut, er geriet mit der Frau in Streit und soll sie zunächst angeschrien haben; als er danach die Parklücke mit seinem Auto verließ, soll er auf die Frau zugefahren und sie mit dem Außenspiegel am Arm touchiert haben.

Mit Prellungen ins Spital gebracht

Die 54-Jährige erlitt Prellungen am linken Arm und am Brustkorb und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 40-Jährige bestreitet die Kollision; ein Alkotest verlief negativ.