Kinderunfall-Report: Steiermark besonders sicher

Die Steiermark ist für Kinder das sicherste Bundesland. Das ist das Ergebnis des Kinderunfall-Reports, den der Verein „Große schützen Kleine“, die KAGes und das Land Steiermark nun zum ersten Mal erstellten.

Der Kinderunfall-Report Jedes Jahr passieren in der Steiermark rund 30.000 Unfälle mit Kindern - im Bundesvergleich eine relativ geringe Zahl. Der Kinderunfall-Report zeigt auch: Langfristig angelegte Präventions-Projekte wirken.

Eine heiße Herdplatte, ein gefüllter Pool oder auch ein offenes Fenster können für Kinder oft tödlich sein - und diese tödlichen Unfälle gingen in der Steiermark in den letzten Jahren massiv zurück.

Peter Spitzer vom Verein „Große schützen Kleine“ erklärt: „Pro Jahr gibt es Unterschiede zwischen - im positivsten Sinne - null bis zu drei, vier tödliche Unfälle, die wir leider haben. Aber gegenüber früheren Jahren, wo wir bei 20 tödlichen Unfällen pro Jahr lagen, sehen wir eine enorme Reduktion.“

„Sie können Gefahren leicht entschärfen“

Wo diese Unfälle passieren, hängt laut Spitzer vor allem vom Alter der Kinder ab: „Je jünger ein Kind ist, desto häufiger passiert der Unfall zuhause in der eigenen Wohnung, dem eigenen Haus, im eigenen Garten. Und wenn sie ein bisschen für das Thema Unfallverhütung sensibilisiert sind und die Gefahren sehen - dann können sie das sehr leicht für ihre Kleinstkinder entschärfen.“

GROSSE SCHÜTZEN KLEINE

Im Volksschulalter wird laut Spitzer der Verkehr zum Gefahrenpol: „Hier ist es ganz wichtig, die Kinder im Verkehrsbereich zu trainieren und zu coachen.“

Langfristige Präventionsprojekte wirken

Präventionsprojekte in unterschiedlichen Bezirken der Steiermark sollen die Zahlen weiter senken - bisher sind diese Bemühungen erfolgreich: „Wir haben gesehen, dass die Zahlen in den Projektregionen ‚Kindersicherer Bezirk‘ zurückgehen. Im Bezirk Deutschlandsberg ging es konkret im Beobachtungszeitraum von 2007 bis 2012 um zehn Prozent zurück“, so der Experte.

„Jeder einzige Unfall ist einer zu viel“

Auch für Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) ist der Weg der richtige. Sein Ziel für die nächsten Jahre ist klar: „Weiterhin bleibt jeder einzelne Unfall einer zu viel. Insofern kann das Ziel nur sein, zum Null-Unfälle-Status zu kommen - zumindest null tödliche Unfälle“, so Drexler.

In Zukunft sollen Anzahl und Ausprägung der Kinderunfälle noch besser erhoben und analysiert werden. Gezieltere Maßnahmen könnten laut Spitzer die Unfälle noch weiter reduzieren.

