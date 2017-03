Fußball: Sechs Punkte Abzug für Kapfenberg

Der Senat 5 (Lizenzausschuss) der Fußball-Bundesliga hat einen Punkteabzug gegen den Erste-Liga-Club Kapfenberger SV (KSV) verhängt: Dem KSV werden wegen eines Verstoßes gegen die Lizenzbestimmungen sechs Punkte aberkannt.

Vor dem Punkteabzug hatten die Kapfenberger 35 Punkte und lagen auf Platz vier der Tabelle der Ersten Liga; sechs Punkte weniger bedeuten einen Rückfall auf Platz fünf.

Kein Zusammenhang mit Lizenzverfahren

Das Disziplinarverfahren betrifft die laufende Saison und steht in keinem Zusammenhang mit der Lizenzierung für die Saison 2017/18; gegen den Beschluss steht dem Verein auch das Rechtsmittel des Protests zu. Von Seiten des Clubs war bislang niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Der Liga gehen die Clubs aus

Bis Mittwoch 17.00 Uhr müssen bei der Bundesliga die Lizenzanträge für die kommende Saison in der Erste Liga eingebracht werden. In der Regionalliga hält sich das Interesse am Aufstieg allerdings in Grenzen - nur zwei Clubs dürften einen Antrag stellen. Hintergrund ist die 2018 anstehende Reform der beiden obersten Spielklassen in Österreich: Dann wird die zweithöchste Liga in eine semiprofessionelle Klasse mit 16 Teilnehmern umgewandelt, 2017/18 spielen aber noch zehn Vereine im derzeit geltenden Format der Ersten Liga - mehr dazu in Geringes Interesse am Aufstieg (sport.ORF.at)

