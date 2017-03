Prozess um Handymasten-Sabotage startet

Unter anderem wegen schwerer Sachbeschädigung steht am Donnerstag in Graz ein 23-jähriger Steirer vor Gericht. Er soll über Monate hinweg Handymasten beschädigt und damit mehr als 100.000 Euro Schaden verursacht haben.

Für den Staatsanwalt steht die Schuld des Angeklagten fest, er selbst leugnet die Sabotage-Akte, die Mitte September begonnen hatten. An zwei hintereinander folgenden Tagen soll der Angeklagte damals im Bereich Mooskirchen/Unterwald vier Sendemasten beschädigt haben. Bis kurz vor Weihnachten folgten dann 28 weitere Beschädigungen in der Weststeiermark: Bei manchen Handymasten habe der 23-Jährige laut Anklage mehrfach zugeschlagen - mehr dazu in Erneut Sendemasten in Voitsberg beschädigt (21.11.2016).

Anklage wegen Gefährdung der Luftfahrt

Zum Teil soll der Weststeirer bis zu 30 Meter hoch auf die Masten geklettert sein, um dort angebrachte Leuchten zu zerstören, die der Flugsicherheit dienen. Daher ist der Mann auch wegen vorsätzlicher Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt angeklagt - und auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt: Als er nach der letzten Beschädigung von einer Polizeistreife in der Nähe des Tatorts angetroffen wurde, hatte er versucht, sich der Kontrolle und der Verhaftung zu widersetzen.

Weststeirer bestreitet Taten

Für den Ankläger steht fest, dass der 23-Jährige die Sabotage-Akte begangen hat: Es gebe eindeutige Beweise wie sichergestellte Werkzeuge, die zu den Beschädigungen passen würden; außerdem seien Blutspuren an zwei Tatorten gefunden worden, die dem DNA-Profil des Angeklagten zugeordnet werden könnten.

Der Weststeirer bestritt bis zuletzt, dass er mit den Sabotage-Akten etwas zu tun habe. Schon bei der Einvernahme nach seiner Verhaftung hatte er keine Angaben zu den Beschädigungen machen wollen - sehr wohl aber sagte er aus, dass er sich durch die Abstrahlung der Handymasten gefährdet gefühlt habe - mehr dazu in Sabotage an Sendemasten: Täter gefasst (23.12.2016).