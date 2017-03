Mord oder Totschlag? Oststeirer vor Gericht

Mord oder Totschlag lautet die Frage am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht: Angeklagt ist ein Oststeirer, der mit der Pflege seiner demenzkranken Frau überfordert war und als Ausweg offenbar nur Mord und Selbstmord sah.

Weil er die Pflege seiner schwer demenzkranken Frau nicht mehr schaffte, fasste der 70-Jährige den Entschluss, seine Frau und sich selbst zu töten: Er montierte die Kopfstützen in seinem Wagen ab und raste mit seiner Frau am Beifahrersitz absichtlich gegen eine Hausmauer. Beide überlebten schwer verletzt - die Frau starb aber zwei Monate später an einem Blutgerinsel.

„Klassischer Kausalzusammenhang“

Der gerichtsmedizinische Gutachter sah beim Prozess am Donnerstag „einen klassischen Kausalzusammenhang“ zwischen dem Unfall und dem Tod - die Thrombose sei infolge einer Operation entstanden, die nach dem Unfall notwendig war. Für den Staatsanwalt ist daher klar, dass der Angeklagte wegen Mordes oder Totschlags zu verurteilen ist.

„In guten wie in schlechten Zeiten“

Er habe die Tat vorsätzlich geplant - eine Tat, die schlussendlich auch zum Erfolg geführt habe. Die Überforderung in der Pflege stehe außer Zweifel, so der Staatsanwalt - sein Zustand ändere aber nichts an der Tat. Er wollte das Leben seiner Frau beenden und habe das schlussendlich auch getan. Der Staatsanwalt zitierte das Ehegelübde - in guten wie in schlechten Zeiten - und sagte, die schlechten Zeiten dürfen nicht mit einer Gewalttat beendet werden. Daraufhin brach der Angeklagte in Tränen aus.

„Kollateralschaden des Pflegesystems“

Für den Verteidiger ist dagegen das gerichtsmedizinische Gutachten nicht aussagekräftig genug: Er sagte, dass das Blutgerinsel tatsächlich eine Folge des Unfalls ist, sei nicht erwiesen - und ein „möglicherweise“ reiche in der Rechtssprechung nicht. Immer wieder wies er auf die völlige Überforderung seines Mandanten hin, und er sah ihn auch wörtlich als „Kollateralschaden eines Pflegesystems, das die Pflegenden völlig alleine lässt“.

Geschworene beraten

Ob Mord oder Totschlag hängt auch davon ab, inwiefern eine Affekthandlung zu erkennen ist. Der geordnete Ablauf spreche dagegen, so der psychiatrische Sachverständige, der aber auch eine „fortschreitende Ermürbung der seelischen Kräfte“ sieht - er sprach von einem Tropfen, der das schon länger voll gefüllte Fass zum Überlaufen gebracht habe. Er bezeichnete den Angeklagten als nicht gefährlich und geht auch nicht von einer Tatwiederholung aus. Derzeit beraten die Geschworenen - bei Totschlag beträgt das Strafmaß mindestens fünf Jahre, bei Mord mindestens zehn Jahre.