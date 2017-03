A2-Abschnitt Graz-Ost - Graz-West wird saniert

Das am stärksten befahrene Autobahnstück in der Steiermark - der A2-Abschnitt zwischen Graz-Ost und Graz-West - wird ab kommenden Montag generalsaniert. Die Autofahrer sollten aber auch während der Bauarbeiten gut vorankommen.

Seit mittlerweile 44 Jahren gibt es das insgesamt sechs Kilometer lange Autobahnstück, bis zu 70.000 Fahrzeuge werden hier täglich gezählt.

Trotz Arbeiten drei Spuren pro Fahrtrichtung

Nun muss der Abschnitt generalsaniert werden - dies soll bis 2018 in zwei Etappen geschehen: zunächst die Richtungsfahrbahn nach Kärnten, in einem Jahr dann jene nach Wien. Damit die Autofahrer aber trotz der Bauarbeiten ungehindert vorankommen bzw. die Belastung so gering wie möglich ist, wird es in jeder Bauphase weiterhin drei Fahrspuren pro Richtung geben; die Spuren werden allerdings enger sein und durch Betonleitwände getrennt, damit auf dem verbleibenden Stück gearbeitet werden kann. Je nach Bauphase werden Betonleitwände umgestellt.

Fertigstellung bis 2018

Die ersten beiden Spuren sollen bereits Mitte Juni, und bis Ende September - so der Plan der ASFINAG - soll überhaupt die gesamte Fahrbahn Richtung Italien fertiggestellt sein; nach einer Winterpause wird dann 2018 weitersaniert. Zeitgleich gibt es ja auch beim Knoten Graz West derzeit eine Großbaustelle - mehr dazu in Weblinger Stumpf: Abbrucharbeiten starten (13.1.2017). In beide Prokjekte zusammen investiert die ASFINAG knapp 20 Millionen Euro.

