Josef-Krainer-Preise für Neuper und Komarek

Am Donnerstagabend sind Alfred Komarek und Christa Neuper in der Alten Universität Graz mit dem Großen Josef-Krainer-Preis ausgezeichnet worden. In diesem Rahmen wurden auch weitere Förder- und Würdigungspreise vergeben.

Bevor Christa Neuper (geb. 1958) im Jahr 2011 als erste Frau an die Spitze der Universität Graz berufen wurde, hatte die Neuropsychologin das Institut für Psychologie an der Uni Graz sowie das Institut für semantische Datenanalyse an der TU Graz geleitet.

ORF Die Großen Josef-Krainer-Preise: Sie zählen zu den ehrenvollsten Auszeichnungen der Steiermark. Seit 1973 werden sie in Erinnerung an den ehemaligen steirischen Landeshauptmann für hervorragende Leistungen vergeben

Spitzenforschung am Standort zu stärken sowie international sichtbar zu machen gehört seither zu den vordersten Zielen der Rektorin, wie das Josef-Krainer-Gedenkwerk hervorhob. Für ihr vielseitiges Engagement wurde Neuper daher mit dem „Großen Josef Krainer-Preis“ ausgezeichnet.

Für Toleranz in Denken und Handeln

Die Werkliste des aus der Steiermark gebürtigen Schriftstellers Alfred Komarek (geb. 1945), der am Donnerstag ebenfalls mit dem Großen Josef-Krainer-Preis bedacht wurde, umfasst mittlerweile rund 80 Bücher.

Populär machten ihn die „Polt“- Krimireihe und seine Salzkammergut-Tetralogie rund um den ehemaligen Journalisten Daniel Käfer sowie die Bände zu österreichischen und europäischen Kulturlandschaften. Zuletzt wurde der Autor 2011 mit dem Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln ausgezeichnet.

Würdigungspreise für Bucher und Rainer

Die beiden Würdigungspreise erhielten die gebürtige Tirolerin Edith Bucher (geb. 1975) von der Montanuniversität Leoben und der Kardiologe Peter P. Rainer (geb. 1981) von der Medizinischen Universität Graz.

Förder- und Würdigungspreise: Durch die im Rahmen der Großen Josef-Krainer-Preise vergebenen Förderpreise sollen junge Talente ermuntert werden. Die Würdigungspreise gehen hingegen an bereits arrivierte Persönlichkeiten

Die Chemikerin und Werkstoffwissenschafterin Bucher befasst sich mit Aspekten der Festkörperchemie der komplexen Oxide. Diese kommen als Kathodenmaterialien in der Hochtemperaturbrennstoffzelle - der sogenannten Solid Oxide Fuel Cell - zum Einsatz.

Der aus Salzburg stammende Peter Rainer (geb. 1981 in Bad Hofgastein) erforscht Umbauprozesse im Herzmuskel (das sogenannte myokardiale Remodeling) und die Entstehung von Herzinsuffizienz. Rainer hat bereits im Jahr 2006 in der Humanmedizin „sub auspiciis“ promoviert, im Jahr 2015 promovierte er ein weiteres Mal „sub auspiciis“ im Fach „Medizinische Wissenschaft“.

Förderpreise gingen an junge Talente

Die Förderpreise gingen an Almina Besic, Dominik Gutmeyr und Martina Melcher (Universität Graz), Aitak Farzi (Med-Uni Graz), Florian Preishuber-Pflügl und Stefan Topolovec (Absolventen der TU Graz), sowie Walter Ochsensberger (Montanuni).

