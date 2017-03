Neuer Stallbauleitfaden soll Konflikte verhindern

Oft jahrelang kämpfen steirische Landwirte um das Errichten eines Stalles. Um den Prozess zu vereinfachen und Konflikte zu verhindern, entwickelte das Land Steiermark jetzt einen sogenannten Stallbauleitfaden.

Sechs Jahre lang dauerte der Spießroutenlauf für einen Landwirt in Attendorf - er wollte einen Schweinemastbetrieb für rund 1.000 Tiere errichten. Doch ein Gutachten jagte das andere, ein Einspruch folgte auf den nächsten, letztlich konnte der Landwirt seinen Stall endlich errichten.

„Muss als Landwirt langen Atem haben“

Ähnlich erging es Markus Lukas aus Gosdorf: Drei Jahre lang kämpfte er für den Bau eines Masthühnerstalls für bis zu 40.000 Tiere - seit September des Vorjahres ist der Stall in Betrieb: „Da muss man als Landwirt einen relativ harten Atem haben; es werden dir sehr viele Steine in den Weg gelegt. Über gewisse Punkte ist ein halbes Jahr diskutiert worden.“

Pixabay Kostenloser Download: Der Leitfaden steht hier als kostenloser Download zur Verfügung. In gedruckter Form ist er gegen einen Kostenbeitrag von 20 bis 40 Euro in der zuständigen Bezirkskammer oder in der Rechtsabteilung der Landeskammer erhältlich.

Hätte es den Stallbauleitfaden schon damals gegeben, hätte sich Markus Lukas die jahrelange Ungewissheit, ob er bauen darf oder nicht - und auch viel Geld - erspart.

Wertvolle Hilfe für andere

Den Stallbauleitfaden regte er schließlich aufgrund seiner Geschichte selbst beim Land an: „Das heißt, wenn ein Jungbauer hergeht und einen Stall bauen will, dass er einmal Grundinformationen hat: Was brauche ich alles, um mein Projekt zu realisieren? Das war bis dahin alles relativ unklar. Mit dem neuen Leitfaden kann man vor allem dem Junglandwirt viel Wind aus den Segeln nehmen, weil er sagt: Okay, jetzt weiß ich, woran ich bin, wenn ich einen Stall bauen will.“

Immer mehr Stallbauverfahren

Der Leitfaden soll so auch mögliche Konflikte zwischen landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben und Anrainern vermeiden. Neben praktischen Beispielen findet sich auch ein Überblick über notwendige Unterlagen zur Erstellung von Gutachten; außerdem enthält er Informationen über bau- und raumordnungsgesetzliche Regelungen sowie die wichtigsten rechtlichen Bestimmungen bei Stallbauverfahren.

Denn von diesen Verfahren gibt es immer mehr, sagt die steirische Umweltanwältin Ute Pöllinger: „Im Moment sind bei uns zumindest zehn bis zwölf solche Verfahren für Großstallungen anhängig. Das ist sehr viel. Es ist der generelle Trend zu den Großstallungen, die kleinen bleiben auf der Strecke, die Großstallungen sind meist finanziell potenter durch Beteiligungen - und die anderen bleiben über.“

