Grazer Polizei schnappt 17-jährigen Einbrecher

Ein 17-Jähriger soll der Kopf einer Einbrecherbande sein, der die Polizei jetzt in Graz auf die Spur gekommen ist. Zumindest zehn Taten sollen auf ihr Konto gehen, das jüngste Bandenmitglied soll 13 Jahre alt sein.

Der 17-Jährige hatte in der Nacht auf vergangenen Samstag versucht, in einen Grazer Supermarkt einzubrechen - Polizeibeamte erwischten ihn dabei und nahmen in fest; einem zunächst unbekannten Komplizen gelang die Flucht.

13-Jähriger verweigerte die Aussage

Bei seiner Einvernahme gestand der Verdächtige insgesamt zehn Einbruchsdiebstähle in Geschäfts- und Gastlokale im Zeitraum zwischen 4. März und 11. März. Er gab auch die Identität eines Komplizen, ein 13-Jähriger aus Graz, bekannt - dieser verweigerte aber die Aussage. Die Polizei ermittelt nun weiter - und sucht vor allem Mittäter.

Mehr als 12.000 Euro erbeutet

Bei den Einbruchsdiebstählen wurde Bargeld in der Höhe von mehr als 12.000 Euro erbeutet und erheblicher Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe verursacht. Beim Tatverdächtigen konnte noch rund 1.000 Euro Bargeld sichergestellt werden. Der 17-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.