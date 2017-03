Special Olympics werden offiziell eröffnet

Seit Donnerstag sind in Schladming, Ramsau und Graz die Bewerbe der Special Olympics Welt-Winterspiele 2017 im Gange. Samstagabend werden die Spiele im Planai-Stadion auch offiziell eröffnet. Viel Prominenz hat sich dazu angesagt.

Bei den Special Olympics geht es nicht nur um Sport, sondern auch um Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft. Und für die Teilnehmer sind die Spiele in der Steiermark ein riesiges Erlebnis. Die Vorbereitungen für die große Eröffnungszeremonie -mehr dazu in Special Olympics: Eröffnung mit Ballett und Helene Fischer liefen bis zum Schluss, Pisten und Loipen waren bereits Tage davor im rennfertigen Zustand - mehr dazu in Special Olympics: Die Steiermark ist bereit. Die offizielle Eröffnung geht ab 19:00 Uhr im Planai Stadion in der WM-Stadt Schladming über die große Bühne; rund 15.000 Menschen werden erwartet.

Quer durch Österreich getragen Am 2. März wurde die „Flamme der Hoffnung“ entzündet, nun kam sie in Graz an - mehr dazu in Die Flamme ist unterwegs.

Olympisches Feuer kam in Graz an

Das Olympische Feuer ist am Freitag in Graz, einer der Austragungsstätten der Special Olympics Winterspiele, angekommen. Die Fackelläufer brachten die Flamme am Vormittag durch die Herrengasse auf den Hauptplatz, wo Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) sie empfing. Das Feuer soll für die Dauer der Spiele am Schloßberg brennen und am Samstag auch bei der Eröffnungsfeier in Schladming eintreffen.

ORF

Von Athen bis Schladming

Der Start des Fackellaufs war am 2. März in Athen in Griechenland erfolgt, am 9. März traf das Feuer in Bregenz ein. Seither wurde es durch ganz Österreich getragen und in fast 50 Kommunen begrüßt.

Veranstalter des Fackellaufs ist der „Law Enforcement Torch Run“, eine internationale Vereinigung von Polizeikräften aus mehr als 40 Ländern, die die Idee der Special Olympics seit 1981 unterstützt. Das Läufer-Team, das aus 80 Polizisten aus 26 Ländern sowie zehn österreichischen Exekutivmitgliedern und zehn Special-Olympics-Athleten besteht, wird die „Flamme der Hoffnung“ auch noch am Samstag ins Ennstal bringen.

Prominente Gäste eingetroffen

Noch vor der Eröffnungsfeier im Planai-Stadion sind bereits am Freitag prominente Gäste in Schladming eingetroffen - unter anderem auch Karen Pence, die Ehefrau des US-amerikanischen Vizepräsidenten Mike Pence. Sie wird auch am Samstag bei der Eröffnung unter den Gästen sein, ehe sie samt ihrer Abordnung am Sonntag wieder in die USA zurückfliegt.

ORF

„Fighter“, Fischer und womöglich Regen

Schlager-Superstar Helene Fischer wird ebenfalls schon vor der Eröffnung in der Steiermark erwartet. Sie wird ihren Special Olympics-Song „Fighter“ am Samstag zum ersten Mal präsentieren. Das Wetter bei der mehr als zwei Stunden langen Zeremonie dürfte regnerisch werden.

Zahlen und Herzen

Die Special Olympics-Welt-Winterspiele 2017 in Graz, Schladming und Ramsau bringen rund 2.700 Athleten, 1.100 Trainer und etwa 5.000 Familienmitglieder in die Steiermark. Rund 3.000 freiwillige Helfer, 1.200 Ehrengäste und 800 Medienvertreter werden erwartet. Bei rund 1.000 Siegerehrungen werden 4.650 Medaillen - je 1.550 in Gold, Silber und Bronze - vergeben - mehr dazu in Special Olympics: Auftakt mit Lebkuchenherzen.

