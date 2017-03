Mit Pkw gegen Baum - 66-Jähriger verletzt

In Gratkorn im Bezirk Graz-Umgebung ist ein 66-jähriger Autolenker bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag verletzt worden. Sein Auto war frontal gegen einen Baum geprallt.

Gegen 13:15 Uhr fuhr der Pkw-Lenker auf der Grazer Straße B67 von Friesach kommend in Richtung Graz. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrzeuglenker von der Fahrbahn ab.

Ins LKH geflogen

Das Auto kollidierte in der Folge frontal mit einem Baum. Der 66-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Notarzt führte die Erstversorgung an der Unfallstelle durch, anschließend wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber Christophorus in das Landeskrankenhaus Graz geflogen.