Zuckersucht beginnt oft schon im Säuglingsalter

Unter dem Motto „Zucker - das süße Gift“ startet der ORF am Samstag seine „bewusst gesund“-Schwerpunktaktion. 50.000 Steirer leiden bereits an Diabetes. Der Grundstein dafür werde oft schon im Säuglingsalter gelegt, sagen Experten.

In der Realität gehen viele von uns nur mehr 800 Meter täglich zu Fuß. Dieser alarmierende Bewegungsmangel, gepaart mit zu viel falschem Essen und zu viel Stress, seien die Hauptursachen für Diabetes, sagen die Experten.

In Ruhe essen

„Wir müssen lernen, dass wir Stress bewältigen und usn zur Ruhe bringen, bevor wir essen gehen. Wenn wir nämlich im Stress essen gehen, essen wir schneller und süßer und fetter - Schokolade zum Beispiel“, erklärte Hermann Toplak, Präsident der österreichischen Diabetesgesellschaft.

Zuviel Zucker bereits in Babynahrung

Der Zuckersucht sollte man aber nicht erst im Kindesalter vorbeugen, sondern bereits viel früher, so der Experte: „Schon in der Säuglingsnahrung ist in der Regel viel zu viel Zucker, wenn Fertignahrung verwendet wird. Die Menschen werden daran gewöhnt, sie lernen so, dass Zucker etwas Tolles ist. Das wollen sie dann auch später haben.“ Und oft würden Kinder Süßigkeiten zu Essen bekommen, damit sie zur Ruhe kommen, so der Experte, der von einem Teufelskreis spricht.

Zucker aus Getränken verbannen

Ein Riesenproblem sieht Hermann Toplak auch im Überangebot an süßen Getränken, die reines Wasser immer mehr in den Hintergrund drängen. Hier gebe es aber gute Ansätze aus der Lebensmittelindustrie: „Jetzt ist es wichtig, dass wir die Hersteller dazu bringen, dass weniger Zucker drinnen ist, sodass diese Explosion an Fettleibigkeit, wie wir sie derzeit in der Gesellschaft haben, nicht stattfindet.“

Maß halten und Bewegung machen

Wenn man einmal Diabetes hat, drohen schwere Folgeerkankungen an Augen, Nieren und Nerven, außerdem Schlaganfall oder Herzinfarkt. Deshalb rät Hermann Toplak, gesund und in Maßen zu essen, nur ab und zu Süßes genießen und viel bewegen - konkret täglich eine Stunde spazieren gehen oder zehn Kilometer Radfahren.

