Special Olympics: Minister-Visite in Graz

Im Rahmen der Special Olympics hat am Samstag in Graz ein internationales Ministertreffen zum Thema Inklusion stattgefunden - also zur Integration von beeinträchtigten Menschen in die Gesellschaft.

Inklusion betreffe uns alle, so Landesrat Christian Buchmann (ÖVP) im Namen der Landesregierung: Es gehe darum, wie wir ein Klima schaffen, in dem niemand ausgeschlossen und jeder Mensch ein wertgeschätzter Teil unserer Gesellschaft sei. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) betonte, dass für Österreich der Anspruch eine lückenlose Barrierefreiheit sei - im Bildungsbereich, im Arbeitsleben und im Alltag.

„Die Freude bestätigt alles“

Nach der Tagung - an der Minister und Vertreter aus rund 30 Ländern teilnahmen - besuchte Stöger gemeinsam mit Sportminister Hans-Peter Doskozil (ebenfalls SPÖ) und Special Olympics-Präsident Tim Shriver die Floor Hockey-Bewerbe in der Grazer Stadthalle. Doskozil hob dabei die „tolle Stimmung“ hervor: „Es ist für Graz, Schladming, die Ramsau, die Steiermark und Österreich etwas Besonderes, eine Veranstaltung in dieser Dimension austragen zu können.“ Der Sportminister betonte das Engagement, mit dem die Bewerbe von den Athleten ausgetragen werden; im Vordergrund stehe aber, „dass man Menschen mit Handicap in die verschiedensten Sportbereiche bringt und, dass es solche Bewerbe gibt.“ Die Freude, die man dabei sehen könne, bestätige alles.

Live im TV und via Livestream Die Eröffnungszeremonie ist ab 18.45 Uhr live in ORF Sport+ sowie hier via Livestream zu sehen.

Zahlen und Herzen

Die Special Olympics-Welt-Winterspiele 2017 in Graz, Schladming und Ramsau werden Samstagabend im Planai-Stadion offiziell eröffnet - mehr dazu in Die Welt schaut auf Schladming; sie bringen rund 2.700 Athleten, 1.100 Trainer und etwa 5.000 Familienmitglieder in die Steiermark. Rund 3.000 freiwillige Helfer, 1.200 Ehrengäste und 800 Medienvertreter werden erwartet. Bei rund 1.000 Siegerehrungen werden 4.650 Medaillen - je 1.550 in Gold, Silber und Bronze - vergeben - mehr dazu in Special Olympics: Auftakt mit Lebkuchenherzen.

