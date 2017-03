Lenker verriss Auto - Frontalzusammenstoß

Drei Verletzte hat ein Verkehrsunfall in Hausdorf im Bezirk Voitsberg gefordert. Ein Autofahrer hatte übersehen, dass eine Lenkerin vor ihm abbiegebn wollte. Er verriss sein Auto und prallte frontal in einen entgegenkommenden Wagen.

Der 41-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Voitsberg fuhr am Samstag gegen 15:10 Uhr mit seinem Pkw auf der Stübinggrabenstraße (L315) in Richtung Söding. Vor ihm wollte eine 43-jährige Pkw-Lenkerin links in eine Gemeindestraße einbiegen.

Auto nach links verrissen

Das dürfte der 41-Jährige zu spät erkannt haben. Weil er einen Auffahrunfall vermeiden wollte, verriss er sein Auto nach links. Doch auf der entgegengesetzten Fahrspur kam ihm in diesem Moment das Auto eines 29-jährigen Mannes aus dem Bezirk Voitsberg entgegen. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal aufeinander.

Lenker und Beifahrerin verletzt

Dabei wurden die beiden Pkw-Lenker und die im Wagen des 29-Jährigen mitfahrende 28-jährige Ehefrau des Lenkers unbestimmten Grades verletzt. Der 41-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12, die weiteren Verletzten wurden vom Rettungsdienst in das UKH Graz eingeliefert. Die 43-jährige Pkw-Lenkerin blieb unverletzt, ihr war es gelungen, unmittelbar vor dem entgegenkommenden Pkw nach links in die Gemeindestraße einzubiegen.