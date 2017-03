Schweißarbeiten lösten Brand in Rettenbach aus

Schweißarbeiten dürften am Wochenende einen Brand in einem Einfamilienhaus in Rettenbach im Bezirk Südoststeiermark ausgelöst haben. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Am Samstag hatte, wie die Polizei nun mitteilte, ein Passant den Brand in den Einfamilienhaus entdeckt und den Hausbesitzer verständigt.

Besitzer griff zum Handfeuerlöscher

Der Hausbesitzer versuchte den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen, was ihm auch weitgehend gelang; trotzdem verständigte er die Feuerwehr, die mit 32 Kräften anrückte und schließlich "Brand aus geben konnte.

Fassade, Keller und Geräte beschädigt

Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer wurden Werkzeuge und diverse Elektrogeräte beschädigt. Durch starke Verrußung wurden zwei Kellerräume und die Außenfassade teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Kurz vor dem Brand hatte der Hausbesitzer Schweißarbeiten im Bereich seiner Werkbank im Keller durchgeführt, die Polizei geht davon aus, dass dabei das Feuer verursacht wurde.