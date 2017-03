37-Jähriger offenbar an Überdosis gestorben

In Graz ist in der Nacht auf Sonntag ein 37 Jahre alter Mann offenbar an einer Überdosis Drogen gestorben. Die Obduktion der Leiche steht zwar noch aus, allerdings fand die Polizei bei ihr Suchtgiftutensilien.

Der Serbe war gegen 22.00 Uhr bei zwei weitschichtigen Verwandten - einem Brüderpaar (21 und 19 Jahre alt) - in der Strauchergasse aufgetaucht und hatte um ein Nachtlager gebeten; die Brüder - sie stammen ebenfalls aus Serbien - hatten ihrerseits die leer stehende Wohnung eines Bekannten als Notschlafstelle nutzen wollen.

Sonntagfrüh gegen 8.00 Uhr wollten die beiden den 37-Jährigen wecken, stellten dabei aber fest, dass er keine Lebenszeichen mehr von sich gab; der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Obduktion angeordnet

Bei der Durchsuchung der persönlichen Gegenstände des Toten fand die Polizei Suchtgiftutensilien. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Obduktion des Leichnams an; das Ergebnis ist noch ausständig.