Special Olympics: Vom Athleten zum Helfer

Vor allem dank tausender freiwilliger Helfer funktionieren die Special Olympics bisher einwandfrei. Einer von ihnen ist der Grazer Michael Hetzl: Er wurde vom erfolgreichen Athleten zum engagierten Helfer.

Heute hilft der 52-Jährige eifrig im Organisationskomitee mit, und schon einmal spielte der intellektuell beeinträchtigte Sportler bei den Weltwinterspielen eine wichtige Rolle: Bei den fünften Special Olympics Welt-Winterspielen entzündete er in Schladming vor mittlerweile 24 Jahren das Olympische Feuer.

An diesem 21. März 1993 hatte Michael Hetzl den Auftritt seines Lebens - Augenblicke, die er nie mehr vergessen wird: „Es war super, sehr schön!“, schwärmt er, wenn er sich heute Aufnahmen von dem großen Ereignis ansieht.

Mittendrin statt nur dabei

Auch dieses Mal ist Michael Hetzl mittendrin statt nur dabei: Er hilft als Freiwilliger mit und ist der gute Geist des Organisationskomitees. Dabei holt er Akkreditierungen ebenso wie Ausrüstungen für die übrigen Volunteers und bringt Fan-Artikel zum Info-Stand in der Grazer Stadthalle. Doch auch in Schladming hat er eine wichtige Aufgabe: „Ich helfe bei den Siegerehrungen. Ich gebe diesmal den anderen die Chance“, so Hetzl.

Michael gewann im Laufe seiner Karriere schon 152 Medaillen - „beim Schwimmen, Tennis, Fußball“, zählt er auf. Nun wartet auf den 52-Jährigen eine neue Erfahrung: Er schlüpft in die Rolle des Zuschauers und auch des Mit-Organisators - das hätte er sich 1993 wohl auch nicht träumen lassen.

Zahlen und Herzen

Die Special Olympics-Welt-Winterspiele 2017 in Graz, Schladming und Ramsau bringen rund 2.700 Athleten, 1.100 Trainer und etwa 5.000 Familienmitglieder in die Steiermark. Rund 3.000 Freiwillige, 1.200 Ehrengäste und 800 Medienvertreter werden erwartet. Bei rund 1.000 Siegerehrungen werden 4.650 Medaillen - je 1.550 in Gold, Silber und Bronze - vergeben - mehr dazu in Ein Lebkuchenherz als Willkommensgruß.

