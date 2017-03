„ARA4kids“ macht Kinder zu Müllexperten

Wie vermeide ich unnötigen Abfall, wo werfe ich meine leere Plastikflasche hinein, und was geschieht mit dem gesammelten Altglas? Das alles soll ab sofort das Umweltprogramm „ARA4kids“ auch steirischen Kindern vermitteln.

Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) entwickelte das Programm, das Kindern altersgerecht und auf spielerische Art die Themen Abfallvermeidung, Anti-Littering, getrennte Sammlung und das Recycling von Verpackungen und damit einen schonenden Umgang mit der Natur näherbringt.

Für Kindergärten und Schulen

Lehrern stellt „ARA4kids“ umfangreiches Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Als besonderes Tool kommt dabei in Volksschulen ein Materialienkoffer zum Einsatz, der den Verpackungskreislauf - vom Rohstoff über die Verpackung und das Recycling bis hin zum neuen Produkt - veranschaulichen soll. Unterstützt wird das Programm auch von den steirischen Abfallwirtschaftsverbänden, deren Abfallberater den Schulen als Umweltexperten zur Verfügung stehen und auch Unterrichtseinheiten anbieten.

Viele Aktionen und Maßnahmen

Darüber hinaus wird das Programm in der Steiermark von einem umfassenden Maßnahmenpaket begleitet, das von Recyclingtagen in Kooperation mit Entsorgungsunternehmen und Abfallwirtschaftsverbänden, über ein Gewinnspiel in Kindergärten und Schulen bis hin zu einem Flurreinigungs-Aktionstag im Rahmen des „ORF-Steiermark-Frühjahrsputzes“ reicht - mehr dazu in Der große steirische Frühjahrsputz.

70.000 Kinder

Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner sagt, dass das Thema Nachhaltigkeit mit diesem Projekt auf die nächste Ebene gehoben wird. Das „ARA4kids“-Programm wird in den rund 700 steirischen Kindergärten und 460 Volksschulen angeboten; damit werden mehr als 70.000 Kinder zwischen vier und zehn Jahren erreicht.

