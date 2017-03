Rätsel um toten Hund vor der Haustür

Ein grausamer Fall von Tierquälerei ist in der Nähe von Graz ans Tageslicht getreten: Am Wochenende hatte eine Frau in Gratkorn den eigenen Hund tot vor der Haustür gefunden. Dieser könnte in einem Wäschetrockner getötet worden sein.

Seitens der Polizei wollte man dies jedoch nicht bestätigen: Die Erhebungen und Befragungen seien noch im Laufen, so ein Polizeisprecher. Medienberichten zufolge dürfte jedoch bereits durchgedrungen sein, dass der kleine Hund in einem Wäschetrockner getötet worden sein könnte.

„Noch warm und wäschetrocknerfest“

„Noch warm und wäschetrocknerfest“ soll zumindest eine Botschaft gelautet haben, die bei dem toten Yorkshire Terrier gefunden wurde. Bekannt ist, dass die Bewohner des Mehrparteienhauses offenbar immer wieder Streit untereinander in Streit geraten waren.

Die 49-jährige Besitzerin des Hundes soll das Tier dann am Samstag in der Wohnung zurückgelassen und einen Spaziergang unternommen haben - mehr dazu in Toten Hund vor Tür gelegt: Polizei ermittelt (19.3.2017). Als sie davon zurückkehrte, fand sie das tote Tier. Die Polizei ermittelt weiter.