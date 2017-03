Diskussion: Inklusion in der Arbeitswelt

Was fehlt noch bis Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben mit voller Teilhabe an der Gesellschaft führen können? Am Dienstag diskutieren auf Radio Steiermark Experten über die Möglichkeiten und Grenzen von Inklusion in der Arbeitswelt. Diskutieren Sie mit!

Die Steiermark kann man durchaus als österreichischen Vorreiter in der Inklusion behinderter Menschen bezeichnen. In der Umsetzung der UN–Behindertenrechtskonvention ist man weiter als alle anderen Bundesländer. Trotzdem fehlt noch viel, bis Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben mit voller Teilhabe an der Gesellschaft führen können.

In den Einrichtungen der Behindertenhilfe arbeiten die Menschen für Taschengeld, ohne sozialversicherungsrechtliche Absicherung. Auf dem ersten Arbeitsmarkt erfüllt nur ein Viertel aller Betriebe die Pflicht, Menschen mit Behinderungen einzustellen - lieber zahlen sie Strafe. Es ist also noch ein schönes Stück bis zum Ziel des Aktionsplans, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Chancen haben sollen wie alle anderen Menschen.

Diskutieren Sie mit!

Unter dem Titel "Inklusion in der Arbeitswelt – die Möglichkeiten und die Grenzen“ diskutieren am Dienstag ab 18.00 Uhr auf Radio Steiermark mit Günter Encic der Leiter des Arbeitsmarktservice Steiermark, Karlheinz Snobe, der Behindertenanwalt des Landes, Siegfried Suppan, und der Vorsitzende des Sozialausschusses im Landtag, Klaus Zenz. Natürlich sind auch Sie dazu eingeladen, sich an der Livediskussion zu beteiligen.