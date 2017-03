Bundesheer sucht Personal über AMS-Jobbörse

In den kommenden fünf Jahren werden beim Bundesheer steiermarkweit rund 400 fertige Berufsunteroffiziere gesucht. In Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) Steiermark startet das Heer jetzt eine Personaloffensive.

Zum Auftakt am Dienstag bekamen vorerst einmal elf ausgewählte Interessierte in der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß einen ersten Einblick ins Bundesheer - denn das Jägerbatallion 17 der Kaserne Straß und die dazugehörige Kaderpräsenzeinheit sind auf Personalsuche: „Hier in Straß suchen wir 50 dynamische Mitarbeiter, die sportlich engagiert sind, eine gewisse Flexibilität an den Tag legen und sich natürlich auch für Auslandseinsätze bereit erklären“, verrät Mayor Gerhard Tschabitzer.

Die 123 Posten bei der Kampfeinheit wurden bisher vor allem von früheren Grundwehrdienern besetzt; nachdem hier die Zahlen zurückgehen, braucht es neue Strategien der Personalrekrutierung.

„Strenge Vorgaben vom Bundesheer“

Dafür tat sich das Bundesheer nun mit dem AMS zusammen: „Es hat natürlich strenge Vorgaben vom Bundesheer gegeben, welche Personen überhaupt in Frage kommen. Wir haben versucht, im Vorfeld den Personenkreis zu minimieren, und das Ergebnis waren die elf Personen, die jetzt hier sind“, so Thomas Kühner vom AMS Leibnitz über den Auftakt der Personaloffensive.

Im Zuge dessen gab es für die elf Interessierten eine Einführung in die Einsatzbereiche der Kaderpräsenzeinheit sowie die Möglichkeit, Waffen und Panzerfahrzeuge der Kaserne zu besichtigen.

Interessiert an einer Karriere in Grün

Die Kombination aus sicherem Job, einer Portion Abenteuer und einem vergleichsweise guten Gehalt scheint für viele verlockend: „Ich finde schon, dass es ein interessanter Beruf ist - auch für eine Frau. Und es ist sicher abenteuerlich“, denkt etwa Bianca Schautzer, eine der zur Jobbörse Geladenen.

Ebenfalls unter ihnen ist Alessandro Edler, der sich eine Karriere in Grün ebenfalls gut vorstellen kann: „Es ist einfach jeden Tag etwas anderes; actionreich. So mag ich es gern - und das ist halt hier beim Bundesheer gegeben.“ Die nächste AMS-Jobbörse beim Bundesheer soll bereits Anfang April in Graz stattfinden.

