Fehlerhafte Lieferung: Lieferant beschossen

Ein Unternehmer hat am Dienstag in Heimschuh im Bezirk Leibnitz einen Lieferanten mit einem Gewehr bedroht. Die Männer waren zuvor aufgrund einer angeblich fehlerhaften Lieferung in Streit geraten.

Gegen 13.00 Uhr waren der 45-jährige Unternehmer aus Leibnitz und der 54-jährige Lieferant aus Graz-Umgebung aneinandergeraten. Plötzlich holte der laut Polizei alkoholisierte 45-Jährige ein Kleinkaliber-Gewehr aus seinem Unternehmen und schoss damit in Richtung des Älteren in den Boden.

Verdächtiger besaß mehrere Waffen

Dann gab er einen weiteren Schuss in die Luft ab. Schließlich holte der Leibnitzer ein Jagdmesser und beschädigte damit die Reifen des Firmenfahrzeugs des Lieferanten - angeblich aus Zorn um eine fehlerhafte Lieferung.

Als der Unternehmer mit einem Mitarbeiter davonfahren wollte, verständigte der Lieferant die Polizei. Nicht weit von seiner Firma konnte er schließlich gestoppt und vorübergehend festgenommen werden.

Auf freiem Fuß angezeigt

Neben der Tatwaffe besaß der Verdächtige legal noch vier Langwaffen - sie wurden ihm nach einem vorläufigen Waffenverbot abgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wird der Unternehmer auf freiem Fuß angezeigt; verletzt wurde niemand.