Leiche in Müll gefunden

Inmitten einer Mülllieferung aus Wien ist am Mittwochmorgen in einem Entsorgungsbetrieb in Graz-Gries eine männliche Leiche entdeckt worden. Laut Polizei laufen die Ermittlungen.

Zu dem grausigen Fund war es gegen 3.00 Uhr früh gekommen: Bei dem Toten soll es sich um einen 58-Jährigen aus der Slowakei handeln, der der Wiener Obdachlosenszene zuzuordnen sei, wie die Polizei in einer Aussendung am Mittwochvormittag bekannt gab.

Obduktion noch nicht abgeschlossen

Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatte die Staatsanwaltschaft Graz eine Obduktion angeordnet, die derzeit noch nicht abgeschlossen ist. Die Todesursache und die näheren Umstände sind nun Gegenstand der Ermittlungen; weitere Details können, so die Polizei, aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht veröffentlicht werden.