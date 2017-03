Wirtschaftskammer sucht Lehrlinge auf Facebook

Für kleinere Handwerksbetriebe wird es immer schwieriger, einsatzfähige Lehrlinge zu bekommen. Nun geht die steirische Wirtschaftskammer neue Wege - und setzt dabei auf Social Media.

Die Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer ist einer der größten Arbeitgeber in der Steiermark. Doch steiermarkweit können derzeit mehr als 600 Lehrstellen nicht besetzt werden - zum einen, weil die Jugendlichen schlecht qualifiziert sind, zum anderen, weil sehr viele Matura machen wollen. Außerdem gibt es schlicht zu wenige 15-Jährige, sagt Spartensprecher Hermann Talowski: „Durch die demografische Entwicklung von 2010 bis 2015 haben wir einen Rückgang von 21 Prozent zu verbuchen.“

„Helle Köpfe - geschickte Hände“

Die Initiative „Helle Köpfe - geschickte Hände“ gibt es seit 2008: Am Anfang waren es viele Broschüren und Besuche in den Schulen, jetzt will man die Jugendlichen dort abholen, wo sie ihre Freizeit verbringen - im Internet: „Auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram - dort befinden sich unsere potentiellen Personen, die sich für eine duale Ausbildung interessieren“, so Talowski. Broschüren wird es laut Talowski aber weiterhin geben - für die Elterngeneration - und auch weiterhin Schulveranstaltungen wie etwa Elternabende.

Unterstützung vom Landesschulrat

Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner unterstützt das digitale Buhlen der Sparte Gewerbe und Handwerk. Vor allem die Berufsorientierungslehrer werden die zukünftigen Lehrlinge unterstützen: „Die Wirtschaft kann uns aber auch sagen, wo in Zukunft für unsere Jugendlichen tatsächlich Arbeitsplätze vorhanden sind - es nützt überhaupt nichts, wenn alle auf die Universitäten strömen und nicht in Aussicht gestellt ist, dass sie tatsächlich in der Arbeitswelt Fuß fassen.“

Für dieses Recruing nahm die Sparte Gewerbe und Handwerk 140.000 Euro in die Hand. Auf der Facebook-Seite ist eine Lehrstellenbörse zu finden, und es werden rechtliche Fragen geklärt; auch wird der Lohn der einzelnen Sparten offen gelegt.

