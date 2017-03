Paar soll 22 Katzen in Garage gequält haben

22 Katzen sollen ein 46-Jähriger und dessen 49-jährige Freundin in deren Garage in Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, unter katastrophalen Umständen gehalten haben - es gab kaum Platz, Nahrung oder Licht.

Am Dienstag war schließlich die Polizei über die schlechte Haltung der Tiere informiert worden: Eine Amtstierärztin, die die Katzen untersuchte, fand sie abgemagert und dehydriert vor. Teilweise waren sie an Katzenschnupfen erkrankt, hatten Durchfall oder Ohrmilben. Die Tierrettung holte die Katzen ab und brachte sie in einer Quarantänestation unter, wo sie medizinisch weiterversorgt werden.

Paar hatte mit 22 Katzen in Wohnung gelebt

Dem Leiden der Katzen war eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Paar und seinem Vermieter vorausgegangen. Letzterer hatte der 49-Jährigen und ihrem Freund mitgeteilt, dass Katzen in der Wohnung nicht erlaubt wären. Daraufhin wurden diese am vergangenen Donnerstag in die Garage gebracht.

Wegen Verdachts auf Tierquälerei angezeigt

Der Raum hatte jedoch nur ein Ausmaß von etwa acht Quadratmetern und war mit Kartonschachteln vollgeräumt. Dabei kam fast kein Tageslicht in die Garage - der Raum war verschlossen und lediglich eine provisorische Belüftung mit einem kleinen Raumventilator eingerichtet. Katzenkot und Urin bedingten eine starke Geruchsentwicklung. Die Beschuldigten werden wegen Verdachts auf Tierquälerei angezeigt.