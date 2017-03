Einbetonierte Leiche: Beruhigungsmittel entdeckt

Im Fall jener Leiche, die einbetoniert in einem Keller in Mariazell gefunden worden ist, sind im Magen Rückstände eines Beruhigungsmittels gefunden. Die Staatsanwaltschaft plant nun keine weiteren Ermittlungen mehr.

Im Magen der 42-jährigen Ungarin wurden Tablettenreste vorgefunden, die sich als Beruhigungsmittel mit dem Wirkstoff Oxazepam herausstellten: „Eine Überdosis damit ist möglich, aber eher selten“, erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leoben, Carolin Weißenbacher.

Kein Hinweis auf Drogenmissbrauch

Es gibt keinen Hinweis auf Drogenmissbrauch, somit ist die Todesursache weiter unklar, so Weißenbacher weiter. Die gerichtsmedizinische Untersuchung hatte ergeben, dass die Frau keinen Herzinfarkt gehabt hatte, auch fehlten Spuren von Gewalt - mehr dazu in Einbetonierte Leiche: Verdächtiger wieder frei (14.3.2017).

Wirkstoff kann auch Amnesie auslösen

Die Leiche war im Haus eines 40-jährigen Mannes in Mariazell gefunden worden - dieser gab an, er könne sich an nichts erinnern. Laut Weißenbacher nahm auch er dieselben Tabletten, die im Magen der Toten gefunden wurden. „Interessant ist, dass dieser Wirkstoff auch Amnesie zur Folge haben kann, das würde also passen“, führte die Staatsanwältin aus.

Keine weiteren Ermittlungen geplant

Weitere Ermittlungen sind nicht geplant; nach dem Abschlussbericht wird es zumindest eine Anklage wegen Störung der Totenruhe geben, denn der Obersteirer hatte die Leiche unter der Kellerstiege einbetoniert.