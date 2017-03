Schüler unterstützen Special-Olympics-Athleten

Sportler, die lautstark angefeuert werden, laufen oft zur Höchstform auf - das gilt auch für die Athleten der Special Olympics, die nun in Schulklassen aus ganz Österreich ganz besondere Fanklubs gefunden haben.

Das Publikumsinteresse bei den Special Olympics in der Steiermark ist enorm - besonders euphorisch werden die Athleten aus allen Nationen aber von Schulklassen aus ganz Österreich unterstützt. Um im richtigen Moment für den nötigen Ansporn zu sorgen, nahmen diese bereits im Vorfeld Kontakt zu den Sportlern auf - mehr dazu in Special Olympics: Paten gesucht!.

ORF

Vor Ort lernen sich Athleten und Schüler dann näher kennen. Am Mittwoch etwa waren Klassen der NMS Schladming bei den Slalomvorläufen mit dabei, am Donnerstag schlugen die Herzen der Schüler für die Schneeschuhläufer der Isle of Men: „Sie sind zu uns gekommen, haben mit uns gegessen, geredet, Karten mitgebracht und uns von ihrer Insel erzählt. Wir wollen mit ihnen auch später noch Kontakt haben“, ist sich Schülerin Marina von der NMS Schladming sicher.

„Unsicherheit ist sofort weg“

Klassenkollegin Laiba erzählt: „Sie sind am Montag zu uns gekommen, und da haben wir mit ihnen Guglhupf gegessen und mit ihnen gesprochen, was sie alles so gerne mögen, was ihnen an Österreich gefällt“ - und dazu werden nun wohl auch jede Menge neu gewonnener Freunde zählen.

ORF

Die Lehrerin der beiden Mädchen, Renate Wagenhofer, freut sich: „Die Kinder haben am Anfang nicht gewusst, wie das sein wird - und natürlich ist eine gewisse Unsicherheit da - aber wenn sie dann auf die Menschen treffen, dann ist die einfach sofort weg. Das ist eine schöne Erfahrung, und ich bin sehr dankbar, dass wir da dabei sind und das miterleben dürfen.“

Dankbar sind unter anderem auch die Kinder der Volksschule Ilz, die in der Ramsau die sehbehinderte Kalin Erika aus der Schweiz und ihre Eidgenossen mit besonders lautstarkem Applaus unterstützt haben.

6.000 Schüler für 2.700 Athleten

Insgesamt sind im Rahmen der Schulprojekte rund 6.000 Schüler mit dabei, und davon profitieren sowohl die Special Olympics-Athleten, als auch die Schüler: „Weil es eine Erfahrung ist, die man in der Schule nicht so machen kann. Und die Menschen mit einer Beeinträchtigung werden dadurch in die Gesellschaft integriert und inkludiert, und das ist eine tolle Geschichte für beide Seiten“, freut sich die Koordinatorin der Schulprojekte, Lisa Kipperer.

Zahlen und Herzen

Die Special Olympics-Welt-Winterspiele in Graz, Schladming und Ramsau bringen rund 2.700 Athleten, 1.100 Trainer und etwa 5.000 Familienmitglieder in die Steiermark, zudem sind rund 3.000 freiwillige Helfer, 1.200 Ehrengäste und 800 Medienvertreter mit dabei. Bei rund 1.000 Siegerehrungen werden 4.650 Medaillen - je 1.550 in Gold, Silber und Bronze - vergeben - mehr dazu in Ein Lebkuchenherz als Willkommensgruß.

Links: