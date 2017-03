Kernöl: 2016 „ausgezeichneter Jahrgang“

Die vergangene Kürbisernte hat in der Steiermark eine ausgezeichnete Qualität an Kernöl gebracht. Und das „grüne Gold“ wird nicht nur hierzulande genossen: Mittlerweile gehen über 40 Prozent der Produktion ins Ausland.

Frost und Hagel waren im vergangenen Jahr ständige Begleiter der Landwirte - dennoch kann sich das Ergebnis der steirischen Kürbisbauern sehen lassen, sagt Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher: „Der weitere Wetterverlauf war dann so, dass es nun eine unvergleichliche Qualität im steirischen Kürbiskernöl gibt, ein mild-kraftvoller Geschmack.“ Und der Obmann der Gemeinschaft steirisches Kürbiskernöl, Franz Labugger, ergänzt: „Wir haben diesmal fürs kommende Jahr einen Überhang, die Ölmüller haben etwas auf Lager.“

Steiermark Tourismus

429 von rund 500 Bauern prämiert

Und diese Qualität ist wortwörtlich ausgezeichnet: Von den 500 Kürbisbauern, die das Siegel „Geschützte geografische Angabe“ tragen können, bekamen bei der heurigen Landes-Prämierung 429 eine Auszeichnung, 215 Produzenten erreichten überhaupt die Höchstpunktezahl. Ein Grund dafür ist laut Titschenbacher auch der Wille der Landwirte zur Fortbildung.

Über 40 Prozent gehen in den Export

Knapp wird das Kernöl nicht, obwohl der Export in den letzten fünf Jahren um zehn Prozent anstieg. Der Geschäftsführer der Gemeinschaft steirisches Kürbiskernöl, Andreas Cretnik, sieht noch Potential im Iran, in Südkorea und auch in Amerika: „Wir sind bei knapp über 40 Prozent Exportquote. Der Markt entwickelt sich im asiatischen Raum extrem gut, und im kanadischen Raum gibt es mittlerweile über 100 Shops, die steirisches Kürbiskernöl verkaufen.“

Warum steirisches Kernöl weltweit immer beliebter wird, hat ORF-Steiermark-Reporterin Bettina Zajac nachgefragt.

Auch hierzulande ein Verkaufsschlager

Aber auch hierzulande bietet der Handel immer öfter steirisches Kürbiskernöl anstatt der billigeren Konkurrenz aus dem Ausland an. Seit dem Jahr 2000 gibt es die Banderole für das Premium-Kürbiskernöl aus der Steiermark, das die Herkunft garantiert, und in den letzten 15 Jahren wurden 47 Millionen Flaschen davon verkauft. Aus der Ernte aus dem Jahr 2016 erhofft man sich fünf Millionen weitere Flaschen, die über den Ladentisch gehen bzw. direkt beim Kürbisbauern verkauft werden sollen.

