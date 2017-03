Tierwelt Herberstein: Löwe Caesar ist eingezogen

Mit Caesar hat die Tierwelt Herberstein einen neuen Gefährten für ihren Hausherrn Simba bekommen. Am Donnerstag wurde der 100 Kilogramm schwere Junglöwe aus dem Schweizer Plättli Zoo in die Oststeiermark gebracht.

Caesar wurde am 13. November 2015 in dem Schweizer Zoo geboren und verbrachte dort die ersten Monate mit seinen Eltern Louis und Lisa sowie seiner Schwester Cleo. Mit seinen eineinhalb Jahren befindet sich der Löwe - trotz seines bereits stattlichen Gewichts von 100 Kilogramm - noch im Wachstum.

Einzug in das neue Löwenhaus

Am Donnerstag zog die Raubkatze in den „Caesar’s Palace“, ihr neues Löwenhaus, ein. Dafür wurde Caesar mit Fleischstücken aus seiner Transportbox gelockt. Am Nachmittag folgten dann bei der ersten großen Fütterung in Herberstein weitere Gustostücke für den Neuankömmling, ehe er sich ganz der Erkundung seines neuen Zuhauses widmete.

APA/CHRISTA BUCHBERGER

Kommende Woche soll Caesar dann auch ins Außengehege gelassen werden. Mit „Hausherr“ Simba wird er allerdings noch nicht zusammengeführt - die beiden müssen sich erst aneinander gewöhnen. Simbas alter Gefährte, der mähnenlose Löwe Brutus, hatte im Vorjahr unerwartet eingeschläfert werden müssen - mehr dazu in Tierwelt Herberstein trauert um Löwen Brutus (26.7.2016).

Besucher können den „neuen König“ ab sofort sehen. Am Freitag startet die Tierwelt Herberstein dann mit der „Caesar’s Housewarming-Party“ in die Saison.

