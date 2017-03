Pensionist von Traktor überrollt

In Pernegg an der Mur im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Donnerstag ein 77-Jähriger von einem Traktor überrollt worden - der Pensionist wurde dabei schwer verletzt.

Der Obersteirer hatte sich für Holzarbeiten von einem Bekannten einen Traktor samt hydraulischem Spalter ausgeliehen. Auf einem Güterweg wollte er den Spalter vom Traktor trennen - dazu stand der 77-Jährige vor dem linken Antriebsrad des Traktors. Als er die Kupplung betätigte, übersah er allerdings, dass ein Gang eingelegt war - der Traktor setzte sich in Bewegung und überrollte den 77-Jährigen mit dem linken Hinterrad im Bereich der Hüfte.

Noch selbst die Rettung alarmiert

Der schwer Verletzte verständigte noch selbst die Rettung - anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht. Der Traktor, der noch über eine rund sechs Meter hohe Böschung gestürzt war, wurde von der Feuerwehr geborgen.