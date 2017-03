Special Olympics: Ein großes Fest zum Abschluss

Am Freitag gehen die Special-Olympics-Welt-Winterspiele in der Steiermark zu Ende - mit einem rauschenden Fest im Grazer Stadion, bei dem auch Helene Fischer und Andreas Gabalier auftreten werden.

Die Special-Olympics-Welt-Winterspiele waren Spiele der Herzlichkeit, der Emotionen, neuer Freundschaften und der Einbindung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Rund 2.700 Athleten kämpften in Schladming, der Ramsau und in Graz um 4.650 Medaillen, und sie wurden dabei überall von einem euphorischen Publikum angefeuert - mehr dazu in Festivalstimmung, Pins und Kunstschneezungen und in Lautstarke Unterstützung für die Athleten.

Spiele der Herzlichkeit Die Special Olympics waren in Schladming Spiele der Herzlichkeit - davon überzeugte sich am Donnerstag auch Arnold Schwarzenegger.

Großes Spektakel zur Eröffnung

Schon die Eröffnung war ein großes Spektakel: Bei strömendem Regen, aber bester Laune wurden die Spiele vergangenen Samstag in Schladming eröffnet - mehr dazu in Special Olympics: Die Spiele haben begonnen.

Unter den prominenten Gästen der stimmungsvollen Eröffnungsfeier waren neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen unter anderen auch Karen Pence, die Ehefrau des US-amerikanischen Vizepräsidenten Mike Pence, und Heather Mills. Auf der Bühne sang Jason Mraz gemeinsam mit „America’s Got Talent“-Gewinnerin Grace VanderWaal, das Staatsopernballett sorgte für einen klassischen Touch, und Schlagersuperstar Fischer präsentierte ihren Special-Olympics-Song „Fighter“ zum ersten Mal.

Schlussfeier der Special Olympics Die Schlussfeier der Special Olympics in Graz beginnt um 19.00 Uhr; Radio Steiermark berichtet in einem Extra, ORF Sport+ überträgt live - auch via Stream (tvthek.ORF.at)

Schwarzenegger, Fischer, Gabalier

Fischer ist nun auch bei der Abschlussfeier am Freitag im Grazer Stadion mit dabei, ebenso wie Arnold Schwarzenegger und auch Gabalier, der erstmals in „seiner Arena“ singen wird. „An ihm führt kein Weg vorbei, wenn man eine große Schlussfeier in Graz plant. Wir sind daher froh, dass er ein großes Herz für Special Olympics und unsere Athleten beweist und auftreten wird“, sagten die beiden Special-Olympics-Organisatoren Marc Angelini und Markus Pichler im Vorfeld.

