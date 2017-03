Vogelgrippe: Stallpflicht geht zu Ende

Am Samstag dürfen heimische Hühner und sonstiges Geflügel wieder an die frische Luft: Die Stallpflicht, die Anfang Jänner wegen der Vogelgrippe verhängt wurde, ist vorbei. Einige Vorsichtsmaßnahmen bleiben dennoch bestehen.

Genau 75 Tage lang musste das Federvieh in Ställen oder unter Dach gehalten werden: Es bestand die Gefahr, dass Wildvögel die heimischen Tiere mit dem Vogelgrippevirus anstecken. Für den Menschen ist dieses Virus zwar nicht ansteckend, für Geflügel allerdings ist es tödlich - mehr dazu in Stallpflicht für Hühner (10.1.2017).

35 tote Wildtiere positiv getestet

So wurden in der Steiermark 35 tote Wildtiere positiv auf das Virus; fast 200 tot aufgefundene Vögel wurden untersucht, sagt Landesveterinärdirektor Peter Wagner: „Betroffen waren die Bezirke Leibnitz, Graz Umgebung, die Stadt Graz und auch in Judenburg hat es bei Schwänen etliche Fälle gegeben.“ Auch ein Kormoran und eine Graugans seien betroffen gewesen. Seit dem 1. März sei in der Steiermark aber kein Fall mehr aufgetreten, so Wagner.

Andere Sicherheitsmaßnahmen bleiben in Kraft

Mit dem Ende der Stallpflicht bleiben aber dennoch bestimmte andere Sicherheitsmaßnahmen in Kraft, sagt der Landesveterinärdirektor, „dass die Tiere möglichst unter Dach gefüttert und getränkt werden und dass kein Oberflächenwasser, wo auch Wildvögel Zugang haben, zur Tränkung dieser Tiere verwendet wird“. Und sollte man in den kommenden Wochen totes Federvieh finden - vor allem Wassergeflügel -, sollte man weiterhin umgehend die Behörden informieren, so Wagner.

Geflügelhalter hielten sich an Stallpflicht

In Summe hielten sich viele Geflügelhalter an die Stallpflicht: Rund 600 stichprobenartige Kontrollen führten die Behörden in diesen knapp drei Monaten durch - dabei gab es knapp 150 Beanstandungen - mehr dazu in Hühner-Stallpflicht: Mehr als 140 Beanstandungen (14.3.2017).