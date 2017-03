Pilotprojekt: Eine Karte für alle Öffis

Mit einem einzigen Ticket alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich benützen zu können - dieses Ziel hat sich Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) gesetzt. Den Anfang macht ein Pilotprojekt in der Steiermark und Kärnten.

Rund 2.000 Besitzer der sogenannten Österreich-Card der ÖBB gibt es derzeit in der Steiermark und Kärnten: Sie bezahlen zwischen 1.000 und 1.700 Euro pro Jahr und können dafür so oft und so viel mit dem Zug fahren, wie sie wollen. 500 von ihnen haben nun die Möglichkeit, ihr Ticket schon bald auch für alle anderen Öffi-Angebote zu nutzen: Fünf Monate lang bekommen sie Zugang zu allen Öffis in Kärnten und der Steiermark.

„Konkret richten wir dieses Service an unsere Österreich-Card-Kunden. Das sind jene Kunden, die heute schon besonders viel mit der Bahn fahren, die dem öffentlichen Verkehr gegenüber besonders affin sind“, erklärt Valerie Hackl, Vorstandsdirektorin der ÖBB.

Testpersonen werden zu Datensammlern

Mit dem Pilotversuch sollen das Potenzial eines „Österreich-Tickets“ eingeschätzt und Daten gesammelt werden - so speichert eine eigens entwickelte App am Smartphone der Testpersonen Informationen über deren Mobilitätsverhalten.

Aber, wie der Kärntner Verkehrslandesrat Rolf Holub (Grüne) betont: „Keine Angst: Der Datenschutz ist uns ganz wichtig. Es geht uns um die Bewegungsprofile - und diese App am Handy weiß genau, wer, wo, wann, was für ein Verkehrsmittel verwendet hat. Das funktioniert aufgrund des Motorgeräuschs und der Erschütterung.“

Daten sollen Öffi-Angebot verbessern

Diese Daten sollen dann auch dazu verwendet werden, das Öffi-Angebot zu verbessern und Schnittstellen zwischen Straßenbahn, Bahn und Bus zu optimieren - etwa die Abfahrtszeiten besser aufeinander abzustimmen.

Der steirische Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) sieht die beiden Bundesländer für das Pilotprojekt bestens geeignet: „Es freut mich, dass wir das gemeinsam mit unserem Nachbarbundesland Kärnten abwickeln können. Nicht nur, weil viele Kärntner in der Steiermark leben und in Graz studieren, sondern weil wir auch in Zukunft - wenn dann der Koralmtunnel fertig ist - eine schnelle Verbindung zwischen Kärnten und der Steiermark haben.“

„Brauchen einheitliche Netzkarte in Österreich“

Das langfristige Ziel des Verkehrsministers Jörg Leichtfried (SPÖ) ist es nun, österreichweit ein Ticket für alle Öffis anzubieten: „Ich bin überzeugt, dass wir auf Dauer in Österreich eine einheitliche Netzkarte brauchen: ein Ö-Ticket, mit dem ich mit allen Zügen, allen Bussen, allen Straßenbahnen in ganz Österreich unterwegs sein kann.“

Der Pilotversuch läuft von Juni bis Oktober. Es gilt das First-Come-First-Serve-Prinzip: Jene 500 Österreich-Card-Besitzer der ÖBB, die sich am schnellsten dazu anmelden, können am Testdurchlauf teilnehmen.

