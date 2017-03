Special Olympics: Veranstalter mit positiver Bilanz

Eine sehr positive Bilanz ziehen die Veranstalter der Special Olympics: Der Funke sei übergesprungen, besonders die Beteiligung der Besucher und die mediale Berichterstattung lägen über den Erwartungen.

„Das Thema Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist in Österreich angekommen und noch dazu viel stärker, als wir es uns erträumt haben“: So resümierte Markus Pichler, Geschäftsführer der Special Olympics Österreich, am Freitag.

„Erwartungen mehr als erfüllt“

Im Durchschnitt seien rund 1.500 Zuschauer pro Tag und Bewerb dabei gewesen - daher kommen die Veranstalter auf rund 10.000 Zuschauer pro Tag. Rechne man auch noch die Siegerehrungen und andere Veranstaltungen dazu, könne man jetzt schon sagen, dass die „Erwartungen mehr als erfüllt“ wurden, so Pichler.

Auch die Bilanz sehe gut aus - es dürften sich schwarze Zahlen ausgehen: „Wir werden unser Budget von 23 Millionen Euro nicht überschreiten.“

Polizei: „Schöner Einsatz“

Seitens der steirischen Exekutive hieß es, dass es bis auf die Bombendrohung bei der Eröffnungsfeier - mehr dazu in Bombendrohung vor Special Olympics-Eröffnung (19.3.2017) - ein „schöner Einsatz“ und ruhige Spiele mit „ausgelassener Stimmung“ gewesen seien. Damit das auch bei der Schlussfeier so bleibt, wurden nach dem Terroranschlag in London die Sicherheitspläne noch einmal überarbeitet - mehr dazu in Ein großes Fest zum Abschluss.

Bei den Veranstaltungen in Rohrmoos, der Ramsau und in Schladming mussten laut Rotem Kreuz während der Spiele 15 Menschen versorgt werden, meistens wegen Verstauchungen, Prellungen und Kreislaufproblemen. In Graz waren während des Veranstaltungszeitraumes 280 Mitarbeiter des Rettungsdienstes im Einsatz: Hier mussten rund 70 Athleten versorgt werden, die sich ebenfalls kleinere Verletzungen zugezogen hatten.

Steiermark präsentierte sich als herzlicher Gastgeber

Rund 2.600 Athleten, 1.100 Trainer und etwa 5.000 Familienmitglieder waren seit 14. März in Österreich und vor allem der Steiermark zu Gast und wurden von etwa 3.000 freiwilligen Helfern betreut. Die Veranstalter brachten rund 1.000 Siegerehrungen über die Bühne, bei denen um die 4.600 Medaillen vergeben wurden. Die Steiermark präsentierte sich einmal mehr als herzlicher Gastgeber.

Besonders in den USA, wo die Special Olympics ihren Ursprung hatten, wurden viele Bilder aus der Steiermark gezeigt - mehr dazu in Special Olympics: Großes Interesse in den USA -, was vor allem dem Tourismus zugutekommt. Dieser durfte sich auch über Tausende Nächtigungen freuen: Einer Wertschöpfungsstudie der FH Campus02 zufolge sollen es rund 140.000 zusätzliche Übernachtungen sein.

