Flughafen Graz startet mit Sommerflugplan

Mit der Zeitumstellung startet am Sonntag auch der neue Sommerflugplan des Grazer Flughafens. Mehr als 50 Destinationen werden angeflogen - darunter auch einige neue Ziele von Birmingham bis Paros.

Der Sommerflugplan 2017: Mehr als 50 Destinationen

Weltweite Anbindungen

Rund 140 Linienflüge pro Woche (Amsterdam/7x, Berlin/7x, Birmingham/4x, Düsseldorf/13x, Frankfurt/28x, Istanbul/4x, München/31 x, Palma/4x, Stuttgart/11x, Wien/27x, Zürich/6x)

10 Griechenland-Destinationen, darunter Paros (neu)

Marsa Alam am Roten Meer (neu)

Die Temperaturen klettern in die Höhe, die Uhren sind vorgestellt - für viele Menschen die ersten Anzeichen, dass der Urlaub in greifbare Nähe rückt. Pünktlich dazu startete der Grazer Flughafen am Sonntag mit dem neuen Sommerflugplan.

Von Birmingham bis Paros

„Wichtig ist es uns, immer wieder neue Destinationen anbieten zu können“, betont Gerhard Widmann, Geschäftsführer des Flughafen Graz: „Mit Amsterdam und Birmingham in der Linie sowie Paros und Marsa Alam im Bereich der Urlaubsflüge haben wir sogar Ziele dazu gewinnen können, die für verschiedene Geschmäcker interessant sind" - mehr dazu in Flughafen Graz: Amsterdam als neue Destination (15.12.2016) und Neuer Flug Graz-Birmingham (16.1.2017).

Flughafen Graz

Insgesamt 50 verschiedene Destinationen werden vom Flughafen Graz aus angeflogen; 140 wöchentliche Linienflüge führen dabei direkt zu großen Umsteigeflughafen wie Frankfurt, München, Wien, Berlin, Istanbul oder Zürich - und rücken die Welt ein Stück näher zusammen.

Griechenland als Spitzenreiter

Spitzenreiter bei den Flugzielen ist übrigens Griechenland. So werden vom Grazer Flughafen aus insgesamt zehn Destinationen auf neun Inseln angeflogen. Auch Urlaubsorte in Spanien, Italien, Kroatien, der Türkei, Ägypten oder Bulgarien stehen regelmäßig am Plan. Nach Mallorca geht es in diesem Jahr mit zwei Fluglinien, mit NIKI und Eurowings. Und dann gibt es noch zahlreiche Kurzketten, Städte- und Sonderflüge, so zum Beispiel nach Bari, Kerry, Glasgow, Menorca, Tirana, Neapel oder Porto.

Link:

Sommerflugplan (Flughafen Graz)