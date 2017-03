Von Kletterwand gestürzt: Sechsjährige verletzt

Beim Abseilen von einer Kletterwand in Leoben sind am Samstag ein 42-Jähriger und dessen sechsjährige Tochter schwer verletzt worden. Verletzt wurde auch ein Skitourengeher in Liezen - nach einem Absturz aus 100 Metern.

Aus rund zehn Metern wollten sich dagegen laut Polizei Vater und Tochter gegen 15.30 Uhr von einer Kletterwand im sogenannten Hirschlackengraben in Kammern im Liesingtal abseilen - als sie plötzlich aus etwa fünf Metern abstürzten.

Beide wurden schwer verletzt. Dem Vater gelang es noch, einen Notruf abzusetzen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die Sechsjährige mit einem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Das Rote Kreuz brachte den 42-Jährigen in das LKH Hochsteiermark.

100 Meter abgestürzt

Aus noch größerer Hohe stürzte ebenfalls am Samstag ein Skitourengeher im Bezirk Liezen ab. Der 56-jährige Steirer war in der Früh bei einer Skitour im Dachstein-Gebiet ausgerutscht, nachdem er seine Ski abgeschnallt hatte - und 100 Meter abgestürzt.

Ein Bergretter, der in der Nähe unterwegs war, sah den Unfall, stieg zu dem Verletzten ab, leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Der 56-Jährige wurde laut Polizei vom Hubschrauber aus mittels Seil geborgen und ins Krankenhaus Schwarzach geflogen.

Schneeverwehung: Sportler setzten Notruf ab

Glück im Unglück hatten dagegen ein 24-Jähriger und dessen 25-jähriger Begleiter in Schladming: Die beiden Salzburger wurden Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr im Ausstiegsbereich eines Klettersteigs von einer Schneewechte gestoppt - sie kamen nicht mehr voran.

Als der Abstieg unmöglich schien, setzten sie einen Notruf ab. Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 14 rettete die Sportler mit einer Seilbergung aus der Wand: Sie wurden unverletzt zur Bergstation Reiteralm geflogen.