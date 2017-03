Mit Kleinkind im Auto gegen Baum geprallt

Bei einem Autounfall in Graz-Umgebung sind am Samstagnachmittag eine 33-Jährige und ein zweijähriges Mädchen verletzt worden. Der Pkw, in dem sie saßen, war gegen einen Baum geprallt. Der Lenker blieb unverletzt.

Gegen 16.15 Uhr war der 32-jährige Grazer mit den beiden weiteren Insassen in Seiersberg stadteinwärts unterwegs gewesen. Plötzlich kam er aus bis zuletzt unbekanntem Grund von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet nach rechts und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden die 33-jährige Frau und das Kleinkind leicht verletzt; der Lenker blieb unversehrt.

Verletzte werden im LKH Graz versorgt

Nach der Erstversorgung brachte man die beiden ins LKH Graz. Mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann führte die Feuerwehr die Fahrzeugbergung und weitere Aufräumarbeiten durch, wobei es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen auf der L 323 kam.